Okullarda 1. ara tatil dönemi ne zaman başlayacak, tatil kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hazırlıklarının ardından okullarda yüz yüze etğitim başladı. Henüz ortaokul ve lise öğrencileri için program netleşmese de, yeni öğretim yılı için eğitim takvimi geçtiğimiz haftalarda şekillenmişti. İşte 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi…

OKULLARDA 1. ARA TATİL NE ZAMAN?

* Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de,

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.





TELEVİZYONDAKİ DERSLER MÜFREDAT İÇİN YETERLİ

Okullarda haftada 2 gün yapılacak yüz yüze eğitime ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu ifadeleri kullandı;

*Tüm evlerimizde farklı durumlar var. Evde kronik hastası olanlar var. Bir takım sosyal durumlar söz konusu olabilir. Tam da bu nedenle dedik ki; ‘İsteyen velilerimiz, çocuklarını okula gönderebilirler.' Ama diğer velilerimiz için de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim bir fırsat vermemiz lazım.

*Müfredatın işlendiği ve tüm kademelerin, ilkokul için ayrı kanal, ortaokul için ayrı kanal, liseler için ayrı kanal, okul öncesi için ayrı bölümler. Bu tür hizmetin verildiği ülke sayısı dünyada 3'ü geçmiyor.

*Altını çizerek söylüyorum, bizim için televizyondaki dersler, bir öğrencinin okuldaki müfredatının tamamlanması için yeterli. Yüz yüze eğitim bunun için bir destektir. EBA internet bunun için destektir. Yani ekstra çalışmadır.

SAYI 20 BİNE ÇIKACAK

Selçuk, internet ve bilgisayara erişimi olmayan öğrenci ve veliler için EBA Destek Merkezleri kurulduğunu ve son bir ay içinde kurulan EBA Destek Merkezi sayısının 7 bini geçtiğini söyledi. Selçuk, bu sayının çok kısa bir süre içinde 20 bine çıkacağını aktardı.

ÇOCUKLAR OKUMA YAZMA ÖĞRENEBİLECEK Mİ?

Birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma öğrenme sürecine ilişkin velilerin endişeleri olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

*Çocuklarımızın okuma yazma öğrenmesinde elbette endişeleriniz var. ‘Uzaktan eğitimle nasıl olacak bu' diyebilirsiniz. Burada Milli Eğitim Bakanı olmanın yanı sıra Ziya Öğretmen olarak da bulunuyorum. Ve benim gördüğüm, bu zor zaman sadece bizim için değil. Bütün dünya için zor bir zaman.

*Bundan dolayı da zor zamanda bu tür bir işin üstesinden gelmek, her işte olduğu gibi avantajı ve dezavantajı, fırsatı ve krizi içinde barındırır. Emin olun çocukların okuma yazma öğrenmesi şu veya bu şekilde bizim rahatlıkla halledebileceğimiz bir konu.

*Ama bunu büyük bir kaygı merkezi haline getirirsek, işte o zaman sıkıntı olur. Biz, eğitim psikolojisi ile uğraşanlar, psikologlar deriz ki; ‘Çocuk bir zorluk yaşıyorsa bu onun belli becerileri kazanması için de bir fırsattır. Yani bir öğrenme fırsatıdır.'

*Çocuklarımızın böyle bir dönemde böyle bir konuda bu kadar dayanışmayla öğretmenlerin üzerine titrediği, anne babalarımızın daha dikkatli olduğu bir durumdan söz ediyorsak, çocuklarımızın da deneyimlerinin nasıl zenginleşeceğini, zor dönemde bu tür problemlerle nasıl baş edeceğini tecrübe etme fırsatları da olacak. DHA