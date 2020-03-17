Okullarda corona virüsü tatili ne zaman bitecek?

Türkiye’nin, Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sitemi ile de model ülke olmaya hazırlandığını belirten Selçuk, “İki haftalık tatilde öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde dinlenerek geçirmelerini rica ediyoruz. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır” dedi.

“İNTERNET VE TRT EKRANLARINDA EĞİTİM DESTEĞİ SUNULACAK”

Sağlık Bakanlığının salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirleri ile tüm dünyaya örnek olan Türkiye’nin, Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sitemi ile de model ülke olmaya hazırlandığını belirten Selçuk, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

* İki haftalık tatilde öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde dinlenerek geçirmelerini rica ediyoruz. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır.

* Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sağlayan eğitim bilişim ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitim ile sürmesini sağlayacak.

* İlk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak eğitim bilişim ağı ile internet üzerinden ve TRT ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacaktır.

* Bununla ilgili olarak hangi teknoloji ile hangi içeriği hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir alt yapı hazırladık. Tüm alt yapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. Elazığ depremi sonrasın uyguladığımız bu sistematiği şimdi uzaktan eğitim yoluyla bu tatil döneminde devam ettireceğiz.

“Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır.

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin okula gitme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri veya televizyon vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

ÜCRETSİZ 3GB İNTERNET ERİŞİMİ

* Yükseköğretim Kurumları sınavına hazırlanan öğrencilerimiz eğitim bilişim ağında, akademik destek platformu üzerinden liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine eğitim bilişim ağı üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir.

* Eğitim bilişim ağı kullananlarda bütün operatörlerden ücretsiz 3GB internet erişimi sağlandığını bir kez daha hatırlatalım. Bakanlığımız uzmanları tarafından uzaktan eğitim süreciyle ilgili olan tüm aşamalar en ince ayrıntısına kadar çalışılarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi.

* Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda tercih edebileceği bilişim ağı portalı ve ekrandan yayınlanacak olan bu tek bir kanal değil birkaç farklı kanallardan öğrenme seviyeleri ya da sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan öğrencilerimizin kendi derslerini alabilmesi söz konusu olacak.

* Tüm bu süreçte öğrencilerin ve velilerin ne yapacaklarını eğitim bilişim ağı ve Bakanlığımız internet sitelerinden takip edebilirler.