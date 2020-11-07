Okullarda ilk ara tatil ne zaman olacak?

İlk dönem ara tatili 20 Kasım Cuma günü son bulacak. Öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü tekrardan ders başı yapacaklar. Hafa sonları da dahil edildiğinde ilk ara tatil toplam dokuz gün sürecek.

TATİLDE DERS OLACAK MI?

Corona virüsü sebebiyle öğrenciler okullarda seyreltilmiş modelde eğitim görüyorlar. Bu sebeple tatillerde uzaktan eğitim olabileceği tahmin ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili şunları söylemişti;

“Biz ilk önce olağan durumu dikkate alırız, sonrasında hatırlarsanız senaryolar içerisinde salgının seyrine bağlı olarak ara tatillerin eğitim için kullanılıp kullanılmayacağı, ya da hafta sonlarında eğitim olup olmayacağı konusunda ucu açık bir senaryodan söz etmiştik. Biz bugünlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu seyre bakıp nasıl gittiğini dikkate alarak bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ya da hafta sonu cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı konusunda da net bilgileri paylaşacağız ama şu haliyle böyle bir çalışmamız şu anda yok.”

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre bu sene okullarda yapılacak tatil tarihleri şöyle olacak;

* Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de,

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

* Okulların kapanış tarihi 19 Haziran 2021 olacak.