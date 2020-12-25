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Okullarda karne verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son açıklama ile ilkokul ve ortaokullarda bu sene sınav olmayacağını, liselerin ders notlarının ise ikinci dönemde yapılacak sınavlara göre verileceğini açıkladı.

Güncellenme: 11:02, 25/12/2020
Haberler Eğitim
Okullarda karne verilecek mi?

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada ise okullarda basılı olarak karne dağıtılacağı belirtilmiş.

İLKOKUL VE ORTAOKULDA DERS KATILAMA GÖRE KARNE

Bakan Selçuk, bu dönemde ilkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilere ilk dönem karne notlarının, derse katılım puanı ile verileceğini söyledi. Derslere katılım puanı, öğrencilerin yüz yüze eğitimdeki performansı ve uzaktan eğitimin yapıldığı EBA TV'de ders takibine göre belirlenecek.

LİSELERE İKİNCİ DÖNEM SINAVI

Lisede okuyan öğrenciler bu dönemde karne almayacak. Liselilerin ilk dönem karne notları, ikinci dönem yapılacak sınavlara göre belirlenecek.

KARNELER ELDEN VERİLECEK

Bakanlık, 22 Ocak'ta okullarda karne dağıtımı olacağını da açıkladı. Karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

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