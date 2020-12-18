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Okullarda sınav yapılacak mı?

Milli eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin 22 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Corona virüsü sebebiyle bu sene okullardaki sınavlarda da değişiklik yapıldı.

Güncellenme: 15:00, 18/12/2020
Haberler Eğitim
Okullarda sınav yapılacak mı?

MEB'den yapılan açıklamada, ilkokullarda bu dönem içerisinde sınav yapılmayacağı açıklandı. İlkokul öğrencilerinin karne notları, derslere katılım puanı ile belirlenecek. Derslere katılım puanı, öğrencilerin yüz yüze eğitimdeki performansı ve uzaktan eğitimin yapıldığı EBA TV'de ders takibine göre belirlenecek.

ORTAOKUL VE LİSEDE TEK SINAV YAPILACAK

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.

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