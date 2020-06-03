Okulların açılacağı tarih belli mi? Okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yapılan kabine toplantısı sonrasında okulların bu dönem içerisinde bir daha açılmayacağını belirtmişti. Şimdi öğrenciler EBA üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitimin ne zaman biteceğini ve okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Kabine toplantısı sonrası alınan okulların bir daha açılmayacağı karar sonrasında öğrenciler ve öğrenci velileri uzaktan eğitimin akıbetini merak etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı ve uzaktan eğitimin 19 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi.