Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Okulların açılış tarihi açıklandı mı? 2020-2021 sezonunda okullar ne zaman açılacak?

Mart ayından bu yana eğitimlerini evinden sürdüren öğrenciler Haziran ayında karnelerini aldı. Yeni dönemde eğitimlerine yeniden okulda devam edecek olan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor.

20:16 -
Haberler Eğitim
Okulların açılış tarihi açıklandı mı? 2020-2021 sezonunda okullar ne zaman açılacak?

Okullarda eğitim bu sene corona virüsü nedeniyle sekteye uğradı. İkinci dönem dersleri evden sürdüren öğrenciler karnelerini de online olarak aldı. Peki yeni sezonda okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda yeni dönemin her sene olduğu gibi yine eylül ayında başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi. MEB takvimine göre okulların 7 Eylül'de açılması bekleniyor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more