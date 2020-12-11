Okulun taşınma kararına öğrenci velilerinden tepki

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi bünyesinde kurulmak istenen Diş Hastanesi için kentin tarihi okullarından biri olan ve 1967 yılından bu yana eğitim görülen Atatürk Anadolu Lisesi’nin taşınmasına karar verildi. Yine aynı bölgede bulunan ve 24 Ocak depreminde ağır hasar alması sonrasında yıkılan ve tekrar yapımına başlanan Elazığ Ortaokulu'nun inşası ise durduruldu.

“DİŞ HASTANESİ YAPIMI İÇİN OKULUMUZ BAŞKA BİR YERE TAŞINACAK”

Atatürk Anadolu Lisesinin kentin uzak bölgelerinden biri olan Zafran Mahallesine taşınmak istediğini belirten Atatürk Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı İbrahim Akbaba, “Fırat Üniversitesi Hastanesine diş hastanesi yapmak için Elazığ'ın en eski liselerinden biri olan Atatürk Anadolu Lisesi ve Elazığ Ortaokulunun yıkılacağının bilgisini aldık. Okulumuzun öğrencilerini ise Elazığ'ın bir başka bölgesi olan ve merkeze uzak olan Zafran bölgesine gönderiyorlar. Bu bölge yerleşim alanı bile değil dağlık engebeli bir alan. Atatürk Anadolu Lisesine 5 mahalleden birçok öğrenci gelmekte.

Okulumuz, kentimizin tek puansız girilen lisesi. 874 öğrencisi olan Atatürk Anadolu Lisesinin Zafran gibi dağlık ve engebeli bir yere göndermeleri durumunda birçok aile öğrencisini servis olmadan oraya gönderemez. Üniversite Mahallesi ile Zafran Mahallesi arasında en az bir buçuk kilometre uzaklık var. Kaldı ki birçok aile maddi imkansızlıklardan dolayı çocuklarını servisle gönderemezler.

Okulumuzun başka bir yere gönderilmemesi için Elazığ Valiliğine gidip müracaatımızı yaptık. Elazığ Anadolu Lisesi gibi bir okulun yıkılması demek yüzlerce ailenin mağdur olması demek. Yetkililerden talebimiz okullarımıza karışmasınlar. Fırat Üniversitesine yapılması planlanan diş hastanesi için üniversitenin birçok alanı var nerede istiyorlar bu projelerini rahatça yapabilirler” diye konuştu.

“TARİHİ BİR OKULUN BAŞKA BİR YERE TAŞINMASI SON DERECE YANLIŞ”

Atatürk Anadolu Lisesine birçok mahalleden öğrencinin geldiğini belirten öğrenci velisi Murat Kip de karara tepkisini şöyle dile getirdi; ”Atatürk Anadolu Lisesi'nde 11'inci sınıfta okuyan çocuğum var. Öğrenci velisi olmam nedeniyle Fırat Üniversitesinin Diş Hastanesi projesinden dolayı okulumuzun yerinin değiştirilmesi planlanıyor. Ancak bu değişikliğe bir öğrenci velisi olarak karşıyım. Çünkü bu tarihi okul konumu itibariyle beş mahalleyi birbirine bağlıyor. Benim çocuğum bu okula Yeni Mahalle'den geliyor ancak bu okul yarın buradan gittiğinde ve Zafran denilen bölgeye taşındığında bir öğrenci velileri olarak çocuklarımızı oraya nasıl göndereceğiz.

Okulumuzla ilgili kesinlikle ağır hasar yok deprem sonrasında dahi okulda eğitim yapılıyordu. Benim mahallemle Zafran arasında 2 buçuk kilometre uzaklık var. Özellikle Atatürk Ortaokulu'nda okuyan çocuklar nasıl o bölgeye gidecek. Minibüs sorunu var, yemek sorunu var. Yüzlerce çocuk öğlen vakitlerinde evine yemek yemeğe gidiyor ama şimdi bu imkan ortadan kalktı.

Atatürk Anadolu Lisesi, Elazığ'ın tarihi okulu böyle bir okulu başka bir yere taşınması son derece yanlış bir karardır. Elazığ'da birçok mahallenin hizmetini gören bu okulun yerinde kalması için yetkililere çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen bu kararınızı tekrardan gözden geçirin”

“TEMELİ ATILAN OKUL HASTANE YAPILACAĞI GEREKÇESİYLE DURDURULDU”

24 Ocak depreminde okullarının ağır hasar aldığı gerekçesiyle yıkıldığını sonrasında ise yeni bir okul yapımına başlandığını belirten Elazığ Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Fevzi Saltan ise şu ifadeleri kullandı;

“Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde Atatürk Ortaokulumuz ağır hasar aldığı gerekçesiyle yıkıldı. Depremde kentimize gelen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu yıkılan okulumuzun yerinde tekrardan 32 derslik bir okul yapılacağını söylemişti. Okulumuzun yıkılması sonrasında kentimizin iş insanlarından biri okulumuzun yapımını üstlendi ve okulumuzun yapımı için planlar çizildi sözleşmeler yapıldı ve okulun temelini açtık.

Okulumuzun temelini açtıktan 10 gün sonra Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından okul yapımının durdurulması kararı alındı. Nedeni ise Fırat Üniversitesi Diş Hastanesinin yapımı için Hastaneye tahsis edildiğini ve okulumuzun ise Zafran Mahallesinde yapılacağı söylendi. Mahalle sakinlerimizin dar gelirli ailelerden oluşmasından dolayı çocukların oraya gidemeyeceğinden söyleyerek yerinde yapılmasını talep ettik. Atatürk Ortaokulu'nda 975 öğrenci var. Bu pandemiden dolayı böyle bir olaya insanlarımızın duyarsız kalacağını düşünmesinler. Yüzlerce aile bu duruma karşı tepkilerini gösterirler.”

Konuyla ilgili görüşmek istediğimiz Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise telefonlara cevap vermedi.