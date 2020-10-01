Ortaokul ve liseler için okulların açılacağı tarih ne zaman belli olacak?

Milyonlarca öğrencinin yeni eğitim dönemine uzaktan eğitim modeli ile başlamasının ardından aylar sonra ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri ayak bastı. Sağlık Bakanı Koca’nın yaptığı açıklamaya göre diğer sınıfların ise ilerleyen günlerde çıkacak karara göre okula dönme ihtimalleri bulunuyor.

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TARİH BELLİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okulların durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;

– Bugün eğitimle ilgili durum konuşuldu Bilim Kurulu’nda. Şu ana kadar hazırlık ve birinci sınıflarda ciddi herhangi bir sorun yaşamadık.

– Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisini gündeme alınmış olundu. Önümüzdeki haftalar bizim daha önce de Bilim Kurulunun düşündüğü bir ve ikinci sınıflar şeklindeydi.

– Muhtemelen 2. sınıflar, 8 ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu önerisi var, muhtemelen önümüzdeki hafta karar alma noktasına gelince zaten açıklamış olacağız.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz haftalarda bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12’lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündeme alınacak” ifadelerini kullanmıştı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devamsızlık durumu ve yüz yüz eğitimin hakkında şunları söylemişti;

* Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.

* Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır.