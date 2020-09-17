Ortaokullar ve liseler okula ne zaman başlayacak?

Corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz dönemin bir bölümünü uzaktan eğitim modeli ile evlerinde tamamlayan milyonlarca öğrenci, yeni döneme yine uzaktan eğitimle başladı. Yüz yüze eğitime ise 21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda kademeli olarak başlanması planlandı. Ancak okula dönüş planı şimdilik sadece okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerini kapsıyor.

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLER OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18 Eylül’de sona erecek olan online eğitimin ardından ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıflar yüz yüze eğitim gerçekleştirecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, gerekli tedbirler alınarak başlayacak olan yüz yüze eğitimde diğer sınıflar ile ilgili değerlendirmelerin birkaç hafta sonra yapılacağını, vaka sayısının seyrine göre yüz yüze eğitime geçeceğini söyledi.