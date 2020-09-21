Ortaokullar ve liseler okula ne zaman dönecek?

Milyonlarca öğrencinin yeni eğitim dönemine uzaktan eğitim modeli ile başlamasının ardından aylar sonra ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri ayak bastı. Diğer sınıfların ise ilerleyen günlerde çıkacak karara göre okula dönme ihtimalleri bulunuyor.

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLER OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18 Eylül'de sona erecek olan online eğitimin ardından ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıflar yüz yüze eğitim gerçekleştirecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, gerekli tedbirler alınarak başlayacak olan yüz yüze eğitimde diğer sınıflar ile ilgili değerlendirmelerin birkaç hafta sonra yapılacağını, vaka sayısının seyrine göre yüz yüze eğitime geçeceğini söyledi.