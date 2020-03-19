Son dakika… ÖSYM corona önlemleri kapsamında sınavları erteledi! İşte yeni ÖSYM sınav takvimi…

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan haftalar sonra küresel ölçekte son yılların en ciddi sağlık krizlerinden birine dönüşen corona virüsü can almaya devam ederken, ülkeler peş peşe sıkı tedbirler açıklıyor.

Şimdiye dek iki kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 191 vakanın tespit edildiği Türkiye’de de bir dizi önlem alındı. Bu tedbirler kapsamında bazı sınavların tarihlerinde değişikliğe gitti.

ÖSYM’nin corona virüsü tedbirleri kapsamında güncellediği takvim şöyle:

* 29 Mart’ta yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 3 Mayıs’ta yapılacak.

* 4 Nisan’da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim’de gerçekleştirilecek.

* 12 Nisan’da yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) 17 Mayıs’a ertelendi.

* 18 Nisan’da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs’ta yapılacak.

* 19 Nisan’da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs’ta olacak.

* 26 Nisan’da yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) 20 Eylül’e alındı.

* 3 Mayıs’ta yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

* 16 Mayıs’ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 29 Ağustos’ta yapılacak.

* 20 Eylül’de tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) ise 16 Ağustos’a ertelendi.