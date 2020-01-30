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ÖSYM EKPSS başvuru kılavuzu: EKPSS başvuruları ne zaman bitecek?

6 Nisan 2020'de yapılacak EKPSS'nin başvuruları 24 Ocak'ta başladı. EKPSS adayları başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilirler. Peki EKPSS başvuruları ne zaman sona eriyor?

10:23 -
Haberler Eğitim
ÖSYM EKPSS başvuru kılavuzu: EKPSS başvuruları ne zaman bitecek?

EKPSS sınav duyurusu ÖSYM tarafından yayımlandı. EKPSS başvuruları 24 Ocak’ta alınmaya başladı. Başvuruların bitiş tarihi ise 12 Şubat olarak belirlendi. İşte EKPSS kılavuzu ve ÖSYM’nin başvuru duyurusu…

ÖSYM EKPSS BAŞVURU EKRANI 

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU

ÖSYM'DEN EKPSS SINAV VE BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM’den yapılan açıklamada; “Sınava başvurular, 24 Ocak – 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir” denildi.

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