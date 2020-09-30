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ÖSYM, KPSS DHBT sınavı başvuru ve sınav tarihini açıkladı

ÖSYM tarafından yayınlanan ve pandemi nedeniyle önceki senelere göre farklılık içeren tarihlere göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek. Başvurular ise kasım ayında alınacak.

08:55 -
Haberler Eğitim
ÖSYM, KPSS DHBT sınavı başvuru ve sınav tarihini açıkladı

KPSS DHBT sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. 6 Kasım’da başlayacak olan KPSS DHBT başvuruları, 16 Kasım’a kadar devam edecek ve sınav 27 Aralık’ta gerçekleşecek.

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU VE SINAV SONUÇ TARİHİ

KPSS DHBT sınavının geç başvuru tarihi 24 Kasım olarak belirlenirlen sınav sonuç tarihi ise 27 Ocak 2021 olarak duyuruldu.

DHBT KAÇ DAKİKA?

DHBT'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

Diyanet KPSS ÖSYM sınav
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