KPSS sınav giriş belgesi sorgulama: ÖSYM KPSS sınav yerlerini erişime açtı

KPSS lisans sınavına katılacak memur adaylarının beklediği açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Dört yıllık üniversite mezunlarının katılacağı KPSS lisans sınavına giriş belgeleri açıklandı. Memur adayları, sınava girecekleri yerleri ÖSYM'nin sayfasından öğrenebiliyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

ÖSYM'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

DİKKAT!

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.