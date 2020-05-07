ÖSYM KPSS tarihini duyurdu! KPSS ne zaman?

ÖSYM yaptığı açıklamayla KPSS tarihlerinde değişikliğe gitti. Yeni ÖSYM sınav takviminde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül’de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül’de yapılacak. İşte KPSS sınav takvimi…
2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020