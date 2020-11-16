ÖSYM, sözleşmeli personel alacağını duyurdu

ÖSYM tarafından istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı için yapılan açıklama şu şekilde;

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere sözleşmeli uzman alınacaktır.

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2’inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca, KPSS P3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre; Sınav Hizmetleri Uzmanı unvanlı pozisyona on beş (15) sözleşmeli personel alınacaktır.

Sınav, ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarih ve saatleri; ÖSYM Başkanlığının https://ais.osym.gov.tr internet sayfasında sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.