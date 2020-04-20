ÖSYM tarafından ertelenen KPSS tarihleri… KPSS ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından corona virüsü önlemleri kapsamında bazı sınavların ertelendiği açıklandı. Her yıl milyonlarca adayın ter döktüğü KPSS de ertelendi ve yeni tarihler ÖSYM tarafından duyuruldu. KPSS Alan Bilgisi Sınavı 12-13 Eylül’de, Genel Yetenek, Genel Gültür ve Eğtim Bilimleri oturumları ise 6 Eylül’de yapılacak.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020