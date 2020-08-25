ÖSYM üniversite tercih sonuçlarını açıkladı mı? YKS yerleştirme (tercih) sonuçları için nefesler tutuldu!

ÖSYM Başkanı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, YKS tercih sonuçlarının bu hafta açıklanacağını duyurmuştu. Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği ve TYT'den 150, AYT ve YDT'den 170 olan baraj puanını geçenlerin tercih yaptığı YKS'de yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler, 31 Ağustos’ta üniversite kayıtlarına başlayacak. İşte detaylar…

YKS tercih sonuçları ÖSYM’nin açıklamasına göre her an duyurulabilir. YKS yerleştirme sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak…

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

14 Ağustos'ta tamamlanan YKS tercihleri için geçtiğimiz günlerde ÖSYM başkanı sosyal medya hesabı üzerinden aşağıdaki açıklamayı yaptı;

Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde (24-28 Ağustos) yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.