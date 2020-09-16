ÖSYM, YKS ek tercih tarihlerini açıkladı! Ek yerleştirme kılavuzu yarın…

ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerin yanında ek tercih kılavuzunun da yarın yayınlanacağı duyuruldu. Kılavuzda bölümlere göre başvurulabilecek boş kontenjanlar yer alacak.

Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020YKS — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 16, 2020

EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte yerleştirme başvuruları başlayacak ve 23 Eylül tarihine kadar sürecek. Tercihlerin tamamlanmasından kısa süre sonra başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

YKS BOŞ KONTENJAN VERİLERİ

* Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165

* 4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380

* 2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885

* Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

* Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578