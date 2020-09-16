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ÖSYM, YKS ek tercih tarihlerini açıkladı! Ek yerleştirme kılavuzu yarın…

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamayla YKS ek yerleştirme tarihleri duyuruldu. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirmeler 17-23 tarihleri arasında yapılacak olan başvurularla gerçekleşecek.

15:47 -
Haberler Eğitim
ÖSYM, YKS ek tercih tarihlerini açıkladı! Ek yerleştirme kılavuzu yarın…

ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerin yanında ek tercih kılavuzunun da yarın yayınlanacağı duyuruldu. Kılavuzda bölümlere göre başvurulabilecek boş kontenjanlar yer alacak.

EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte yerleştirme başvuruları başlayacak ve 23 Eylül tarihine kadar sürecek. Tercihlerin tamamlanmasından kısa süre sonra başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

YKS BOŞ KONTENJAN VERİLERİ

* Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165

* 4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380

* 2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885

* Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

* Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578

Ek yerleştirme öğrenci ÖSYM tweet Twitter YKS
Son güncelleme: 15:58 16.09.2020
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