ÖSYM YKS için merak edilen soruları yayınladı! YKS 2020 başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2020 YKS başvuruları 6 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında yapılacak. YKS 2020’de başvuru ücreti olarak öğrenciler katılmak istedikleri her oturum için 70 lira ödeyecek.

YKS BAŞVURU EKRANI

2020 YKS ADAY BAŞVURU FORMU

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

2020-YKS'ye başvurular 6 Şubat-3 Mart 2020 tarihleri arasındadır. Bu tarihlerde başvurunuzu yapabilirsiniz.

İSTEDİĞİM SINAV MERKEZİNİ SEÇEBİLİR MİYİM?

Sınav Merkezi Tercihleri alanlarına adayın adresinde yer alan merkez, okulunun bulunduğu merkez veya bu merkezlere yakın olarak ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinden biri yazılabilir. Bunun dışında tercihte bulunulamaz.

PUAN HESAPLANABİLMESİ İÇİN EN AZ KAÇ HAM PUAN ALMALI

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

OBP NASIL HESAPLANMAKTA?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

EHLİYETLE SINAVA GİREBİLİR MİYİM?

Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

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