ÖSYM’den 2020 EKPSS sınav tarihine ilişkin açıklama!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yaptığı açıklamada, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak aday başvurularının da sınav tarihine göre yeniden düzenleneceğini bildirdi.

ÖSYM’DEN 2020 EKPSS SINAVI AÇIKLAMASI

ÖSYM’den yapılan açıklamada; Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu”nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır. ifadelerine yer verildi.