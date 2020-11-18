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ÖSYM’den EKPSS tercih başvurusu açıklaması

ÖSYM, kura usulüyle gerçekleştirilecek olan EKPSS atamaları için tercih başvurularının bugün itibariyle başladığını duyurdu. EKPSS tercih başvuruları 30 Kasım’a kadar devam edecek.

Güncellenme: 09:16, 18/11/2020
Haberler Eğitim
ÖSYM’den EKPSS tercih başvurusu açıklaması

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 30 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 30 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ UNUTULMAMALI

Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 18 Kasım-01 Aralık 2020 tarihlerinde aday tarafından yatırılacaktır. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 1 Aralık 2020 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 01 Aralık 2020  tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

EKPSS TERCİH BAŞVURU KILAVUZU

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