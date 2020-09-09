Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ÖSYM’den sınav görevlilerine ‘HES kodu’ uyarısı

ÖSYM, başkanlık tarafından uygulanacak sınavlarda sınav görevlilerinden HES kodu bilgilerinin alınacağını duyurdu. HES kodu bilgisi ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemine (GİS) kaydedilmeyenlerin sınav görevi talebinin sistem tarafından kabul edilmeyeceği açıklandı.

17:21 -
Haberler Eğitim
ÖSYM’den sınav görevlilerine ‘HES kodu’ uyarısı

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

Başkanlığımızca uygulanacak sınavlarda sınav görevi almak isteyen görevlilerden HES kodu bilgisi alınacaktır. HES kodu bilgisi ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemine (GİS) kaydedilmeyenlerin sınav görevi talebi sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

Bu nedenle görevlilerin, sınav görevi talebi için sisteme giriş yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. HES kodunun nasıl edinileceğine ilişkin bilgi, Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

Görevliler edindikleri HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Görevli İşlemleri Sisteminde (GİS) “PROFİLİM” alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. HES kodu bilgisi ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemine (GİS) kaydedilen görevliler, sınav görevi tercihi yapabileceklerdir.

Sınav görevlilerine ve kamuoyuna önemle duyurulur.

İLGİLİ HABERHES kodu nasıl alınır? HES kodu nerelerde kullanılıyor?HES kodu nasıl alınır? HES kodu nerelerde kullanılıyor?
Corona internet ÖSYM Sağlık Sağlık Bakanlığı sınav
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more