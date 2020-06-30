ÖSYM’den YKS adaylarına ve okul müdürlüklerine duyuru! Eğitim Bilgileri güncelleme ve seçme işlemleri başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuran adayların eğitim bilgileri güncelleme işlemlerinin başladığını duyurdu. Eğitim bilgileri güncelleme ve seçim işlemleri Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. ÖSYM ayrıca, okul müdürlüklerine yönelik yaptığı açıklamada, e-okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği giriş işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi’nin 30 Haziran – 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında (7 Temmuz 16.00’a kadar) Okul Müdürlüklerine açılacağını duyurdu.

ÖSYM’DEN OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE DUYURU

ÖSYM’den yapılan duyuruda; 2020-YKS başvurularında, e-okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği giriş işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi 30 Haziran – 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında (7 Temmuz 16.00’a kadar) Okul Müdürlüklerine açılacaktır. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan Okul Müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebileceklerdir. İlgili Okul Müdürlüklerine önemle duyurulur. denildi.

2020-YKS: Adayların Eğitim Bilgilerinin Kontrol, Güncelleme, Teyit İşlemleri için Okul Müdürlüklerine Kamu Kurumları İşlemleri Sisteminin Açılmasıhttps://t.co/GFvF5WfbZn pic.twitter.com/m8nXH4nZDj — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 30, 2020

ÖSYM’DEN YKS ADAYLARINA DUYURU: EĞİTİM BİLGİLERİ GÜNCELLEME VE SEÇME İŞLEMLERİ BAŞLADI!

2020 YKS: Sistemdeki Eğitim Bilgilerinin Adaylar Tarafından Kontrolü ve Eğitim Bilgisi Seçme İşlemi

2020-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır. 2020-YKS'ye başvuran adayların 30 Haziran – 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 7 Temmuz 2020 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

2020-YKS'ye başvuran adayların 30 Haziran-7 Temmuz 2020 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sistemi(AİS) üzerinden eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve seçerek onaylamaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için:https://t.co/7DQUHhC10L pic.twitter.com/sGgNvguSAb — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 30, 2020

Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 30 Haziran – 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.

EĞİTİM BİLGİSİ GÜNCELLEME VE SEÇME EKRANI

Eğitim bilgisi e-okul'a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 7 Temmuz 2020 tarihi saat 16:00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 7 Temmuz 2020 tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacaktır.

2020-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 7 Temmuz 2020 tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup, bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim önem arzetmektedir. OBP'ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan ve dal bilgileri kullanılacaktır.). Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır. 2020-YKS adaylarına önemle duyurulur.