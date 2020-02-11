ÖSYM’nin mobil uygulamaları erişime açıldı!

ÖSYM yaptığı duyuru ile mobil uygulamaları (AİS, GİS) öğrenci ve görevlilerin kullanımına açtığını bildirdi. İşte ÖSYM’nin açıklamaları…

ÖSYM’DEN MOBİL UYGULAMALAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Teknolojik gelişmeler dijital dönüşümü artık çağın bir gereği haline getirmiştir. ÖSYM, dijital dönüşüme uyum sağlayarak iki mobil uygulamayı hayata geçirdi. ÖSYM, bu kapsamda Mobil Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Mobil Görevli İşlemleri Sistemi'ni (GİS) devreye aldı.

Adaylar artık akıllı cihazlarına yükleyecekleri ÖSYM Aday işlemleri mobil uygulaması ile ‘ais.osym.gov.tr' web adresinden yapabildikleri tüm işlemleri yapabileceklerdir. Sınav görevlilerimiz de akıllı cihazlarına yükleyecekleri ÖSYM Görevli İşlemleri mobil uygulaması ile ‘gis.osym.gov.tr' web adresinden yapabildikleri tüm işlemleri yapabileceklerdir.

AİS mobil uygulaması üzerinden başvuru ve tercihlerini yapabilecek olan adaylar, bunlara ilişkin güncelleme ve görüntüleme işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecekleri gibi sınav sonuçlarını ve yerleştirme sonuçlarını da uygulamadan görüntüleyebileceklerdir. Ayrıca adaylar, ÖSYM'ye gönderecekleri dilekçelerde kullanılan evrak referans numarasını da mobil uygulama üzerinden alabileceklerdir. Aynı zamanda şehit veya gazi yakınlık bilgileri SGK üzerinden sorgulanabilecek ve muafiyet hakları olan adaylar sınavlara ücret ödemeden başvuru yapabileceklerdir.

AİS mobil uygulamasıyla adaylar, takip ettikleri sınavlara ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabileceklerdir. ÖSYM Mobil uygulamasının adaylara sunduğu yeniliklerden biri de bildirim gönderme özelliğidir. Bu özellik sayesinde adaylar telefonlarına gelecek bildirimle açıklanan sınav sonuçlarından anında haberdar olacak ve başvuru tarihlerini kaçırmadan işlem yapabileceklerdir. Adaylar, 2020-YKS dahil, başvuru süreci devam eden sınavlara başvuruları mobil uygulama üzerinden yapabilirler.

Uygulama aracılığıyla adaylar şifre değişikliği, adres ve iletişim, eğitim ve sağlık bilgilerini güncelleme işlemlerini yapabilecekleri gibi, sınav ve yerleştirme takvimi sayesinde takip ettikleri sınavlara ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabileceklerdir. Mobil uygulamalarımıza ilgili bağlantıdan erişebilirsiniz.

ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI İNDİRME SAYFASI