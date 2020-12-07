Özel anaokulları valiliğe dilekçe verdi

İstanbul Valiliği önünde toplanan Tüm Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği yöneticileri, salgına karşı alınan önlemler kapsamında özel anaokullarının kapatılmasının on binlerce okul öncesi öğretmen ile yüz binlerce çocuklu çalışan aileyi mağdur bıraktığını belirterek bir an önce çözüm bulunması için dilekçe verdi.

Hıfzıssıhha kurulu kararıyla anaokullarının kapatıldığı hatırlatılan dilekçede, “Anaokulları kapatıldı ancak çalışan annelerin mesaisi devam etmekte hatta yarın çocukları ile birlikte mesaiye başlamak üzereler.

Bu kurumlar, Mart – Haziran aralığında kapalı kaldığı sürede kazanç elde edememiş ve pek çok borç ve giderle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Devletimizin desteği de imkanlar dahilinde istenilen düzeyde olamamıştır. Kapanan kurumların çokluğunun yanı sıra, halen devam eden kurumlarda son kapatma kararı ile iflasın eşiğine gelmiştir” denildi.

“MEB’E BAĞLI ANAOKULLARI KAPATILDI, AİLE BAKANLIĞI’NA BAĞLI KREŞLER AÇIK”

Eğitime ara vermeyen ülkelerden örnekler verilen dilekçede, “Eğitim reformunun öz eleştiri olarak yakın zamanda gündeme geldiği bu günlerde, yine eğitime bu şekilde baltalayıcı bir darbenin vurulması kurumların iflası ve çalışan ailelerin desteklenmesi adına çok talihsiz olmuştur. Kaldı ki kurumlar arasında farklı kararlar alınarak MEB'e bağlı okul öncesi eğitim kurumları olan anaokulları kapatılmış, Aile ve Çalışma Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan Kreş ve Gündüz Bakım Evleri faaliyetlerine devam etmektedir. Bu Farklılık bile bu kararın gözden geçirilmesi gerekliliğini kolaylıkla düşündürmektedir.” ifadelerine yer verildi.

“CUMHURBAŞKANI, DEVLET OKULLARINI KASTETTİ”

Dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının net anlaşılmadığını bu nedenle de bakanlıkların farklı kararlar aldığı belirtilerek şöyle denildi: “Dilerdik ki Sayın Cumhurbaşkanımız, Pandemi genelgesini açıklarken, “Anaokulu, Anasınıfı ve türevleri” demek yerine ilgili kurumların tam olarak isimlerini söylemiş olsaydı. Böylelikle devlet anaokulları mı yoksa özel anaokulları mı kapanacak daha net anlaşılırdı. İnanıyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamasında devlet okullarını kastetti ve bunu yorumlamaya çalışan bakanlıklar ise arasında ayrıştı, nihayetinde anaokullarını İç İşleri Bakanlığı Hıfzıssıhha kararları ile kapatmış oldu. Bu sürecin bu şekilde işlediğini MEB'da doğrulamaktadır. Bununla birlikte Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanımız, kurumların açık olacağına dair defaten açıklamada bulunmuş ve bu açıklamalarıyla bir kez daha bu kararın sadece devlete ait anaokulların kapsadığını anlamış bulunuyoruz.”

Dilekçede, “Geç kalınmadan özel anaokullarının da açılma kararının açıklanmasını, binlerce kurum sahibi, bu kurumlarda görev alan on binlerce okul öncesi öğretmeni ve yüzbinlerce çocuklu çalışan aileler adına sizlerden talep ediyoruz.” denildi.