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Özel okul taban puanları açıklandı! Özel liselerin puan listesi…

LGS puanlarnın duyurulmasıyla tercih süreci başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından özel liseler taban puanlarını ve ücretlerini açıkladı. İşte birkaç gün sonra başlayacak tercih dönemi yaklaşırken özel okulların taban puanları...

12:36 -
Haberler Eğitim
Özel okul taban puanları açıklandı! Özel liselerin puan listesi…

Tercihlerini özel okullardan yana kullanacak olanlar özel okul taban puanlarını araştırıyor. Birçok okul öğrenci alımı yapacağı taban puanları açıkladı.

ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI

ALMAN LİSESİ
Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21

Taban Puanı: 446

AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Kız öğrenci taban puan : 479
Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Taban puan: 456

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
Taban puanı: 446

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
Taban puanı: 460

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45
Taban puan: 462

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470

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