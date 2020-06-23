Özel okullar ne zaman açılacak? 2020 telafi eğitimleri ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sen pandemi dolayısıyla eğitimde de farklı uygulamalar devreye alındı. Pandemi sürecinde yılın ikinci dönemini uzaktan eğitim ile tamamlayan öğrenciler yaz tatili ardından telafi eğitimi de alabilecek. Devlet okullarında 31 Ağustos tarihinde başlayacak telafi eğitimleri, özel okullarda 15 Ağustos 2020 tarihinden itibaren istenilen tarihte yapılabilecek. Telafi eğitimleri 3 hafta sürecek ve zorunlu olmayacak.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni dönemde açılacak okullar öncesinde telafi eğitimlerinin yapılacağını açıkladı. Özel okullarda 15 Ağustos’ta başlayacak telafi eğitimi, devlet okullarında ise 31 Ağustos’ta başlayacak.

TELAFİ EĞİTİMİ İÇİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yarın açıklayacağı özel okullarda 15 Ağustos'ta başlayacak olan telafi eğitiminin ayrıntıları netleşti. Buna göre;

*Özel okullar, isterlerse 15 Ağustos tarihinden itibaren telafi eğitimine başlayabilecek.

*Telafi eğitimine 15 Ağustos'ta başlamak gibi bir zorunluluk yok.

*Özel okulların 3 hafta yapması zorunlu olan telafi eğitimi, istenirse hafta sonu da (Cumartesi günü) yapılabilecek.

*Yaz tatili boyunca isteyen özel okul bir telafi eğitimi yapmak zorunda olmayacak.

TELAFİ EĞİTİMİ PROGRAMI

*Özel okullar isterlerse telafi eğitimini okullar açıldıktan sonra, normal ders saatleri dışında tüm dersler bitince derse 1 saat daha ekleyerek verebilecek.

*Öğrencilerin günlük ders, etüt, sosyal faaliyet vb eğitim-öğretim planlamaları kesinlikle bozulmadan telafi eğitimi, 2020-2021 Eğitim/Öğretim yılı içine de yapılabilecek.

*Okul Aile Birlikleri ve okul yönetimleri telafi eğitiminin tarih ve günlük mü? yoksa saat ilavesiyle mi? yapılacağına dair yönteme birlikte karar verecek.

*Tatil planı yapan ya da başka bir planı olan veliler, çocuklarının 15 Ağustos'ta okulda telafi eğitimi başladığı için programını değiştirmeye zorlanmayacak.

*Okul yönetimi ve velileri temsilen Okul Aile Birliğinin alacağı ortak karar tüm veliler için geçerli olacak.

*Okul idaresi ve veliler telafi eğitimiyle ilgili aldıkları kararı okulun bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden onaylattıktan sonra, telafi eğitimi başlayabilecek.