Özel okulları ne zaman açılacak? Özel okulların açılış tarihi belli oldu!

Milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisinin beklediği karar nihayet açıklandı. Hafta içinde yapılan Bilim Kurulu toplantısında sonra açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim döneminde okulların açılış tarihleri hakkında açıklamada bulundu.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihi ile ilgili yaptığı basın toplantısında özel okullar ile ilgili şunları söyledi;

Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.

OKULLAR NE ZAMAN VE NASIL AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik. Hangi yaş grubunun okula ne zaman başlayacağına Bilim Kurulu karar verecek” dedi.