Özel yetenek bölümleri neler? Önlisans ve lisans özel yetenek bölümleri taban puanları…

ÖSYM tarafından bilgi amaçlı erişime açılan YKS tercih kılavuzunda özel yetenek bölümlerine de yer verildi. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlere başvuru yapabilmek için 2020-TYT sınavından baraj puan olan 150 puanı almak gerekiyor. İşte özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölümler…
ÖZEL YETENEK SINAVI BÖLÜMLERİ
Aksesuar Tasarımı
Animasyon
Antrenörlük
Antrenörlük Eğitimi
Arp
Bale
Bale Dansçılığı
Bando Şefliği
2020 YKS TERCİH KILAVUZU EKRANI
Baskı Sanatları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bileşik Sanatlar
Cam
Caz
Çalgı Eğitimi
Çalgı Yapım
Çini
Çizgi Film ve Animasyon
Dans
Drama ve Oyunculuk
Dramatik Yazarlık
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Dramaturji-Dramatik Yazarlık
Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı
Egzersiz ve Spor Bilimleri
El Sanatları
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Eski Çini Onarımları
Etnomüzikoloji ve Folklor
Fagot
Flüt
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Geleneksel Çalgılar
2020 YKS TERCİH KILAVUZU EKRANI
Geleneksel Türk El Sanatları
Geleneksel Türk Halk Müziği
Geleneksel Türk Müziği
Geleneksel Türk Müzikleri
Geleneksel Türk Sanatları
Genel Müzikoloji
Gitar
Görsel Sanatlar
Grafik Tasarımı
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Halı Kilim ve Eski Türk Kumaşları
Hava Trafik Kontrol
Heykel
Keman
Klarnet
Klasik Bale
Kompozisyon
Kompozisyon (Bestecilik)
Kompozisyon ve Müzik Teorisi
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kontrabas
Kontrobas
Korno
Koro
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Modern Dans
Mutfak Sanatları ve Yönetimi
Müzik
Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-Kompozisyon)
Müzik Bilimleri
Müzik Öğretmenliği
Müzik Teknolojileri
Müzik Teknolojisi
Müzik Teorisi
Müzik Toplulukları
Müzikoloji
Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar
Obua
Opera
Opera ve Konser Şarkıcılığı
Opera-Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı
Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik
Oyunculuk
Performans
Piyano
Piyano-Arp-Gitar
Plastik Sanatlar
Plastik Sanatlar (Resim-Heykel ve Seramik)
Resim
Resim İş Öğretmenliği
Resim-Baskı
Resim-İş Öğretmenliği
Sahne Dekorları ve Kostümü
Sahne Sanatları
Sahne Tasarımı
Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi
Saksafon
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu
Seramik
Seramik ve Cam
Seramik ve Cam Tasarımı
Ses Eğitimi
Şan
Takı Teknolojisi ve Tasarımı
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Temel Bilimler
Tezhip
Tezhip (Süsleme)
Tiyatro
Tiyatro (Oyunculuk)
Trombon
Trompet
Türk Din Musikisi
Türk Halk Müziği
Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi
Türk Halk Müziği Ses Eğitimi
Türk Halk Oyunları
Türk Musikisi
Türk Müziği
Türk Müziği Temel Bilimler
Türk Sanat Müziği
Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi
Türk Sanat Müziği Temel Bilimler
Üfleme ve Vurma Çalgılar
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
Viyola
Viyolonsel
Vurmalı Çalgılar
Yaylı Çalgılar
Yaylı Çalgılar Yapımı