Özel yetenek bölümleri neler? Önlisans ve lisans özel yetenek bölümleri taban puanları…

ÖSYM tarafından bilgi amaçlı erişime açılan YKS tercih kılavuzunda özel yetenek bölümlerine de yer verildi. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlere başvuru yapabilmek için 2020-TYT sınavından baraj puan olan 150 puanı almak gerekiyor. İşte özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölümler…

ÖZEL YETENEK SINAVI BÖLÜMLERİ

Aksesuar Tasarımı

Animasyon

Antrenörlük

Antrenörlük Eğitimi

Arp

Bale

Bale Dansçılığı

Bando Şefliği

2020 YKS TERCİH KILAVUZU EKRANI

Baskı Sanatları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bileşik Sanatlar

Cam

Caz

Çalgı Eğitimi

Çalgı Yapım

Çini

Çizgi Film ve Animasyon

Dans

Drama ve Oyunculuk

Dramatik Yazarlık

Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Dramaturji-Dramatik Yazarlık

Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı

Egzersiz ve Spor Bilimleri

El Sanatları

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Eski Çini Onarımları

Etnomüzikoloji ve Folklor

Fagot

Flüt

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Geleneksel Çalgılar

2020 YKS TERCİH KILAVUZU EKRANI

Geleneksel Türk El Sanatları

Geleneksel Türk Halk Müziği

Geleneksel Türk Müziği

Geleneksel Türk Müzikleri

Geleneksel Türk Sanatları

Genel Müzikoloji

Gitar

Görsel Sanatlar

Grafik Tasarımı

Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri

Halı Kilim ve Eski Türk Kumaşları

Hava Trafik Kontrol

Heykel

Keman

Klarnet

Klasik Bale

Kompozisyon

Kompozisyon (Bestecilik)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

Kontrabas

Kontrobas

Korno

Koro

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Modern Dans

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Müzik

Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-Kompozisyon)

Müzik Bilimleri

Müzik Öğretmenliği

Müzik Teknolojileri

Müzik Teknolojisi

Müzik Teorisi

Müzik Toplulukları

Müzikoloji

Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar

Obua

Opera

Opera ve Konser Şarkıcılığı

Opera-Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı

Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik

Oyunculuk

Performans

Piyano

Piyano-Arp-Gitar

Plastik Sanatlar

Plastik Sanatlar (Resim-Heykel ve Seramik)

Resim

Resim İş Öğretmenliği

Resim-Baskı

Resim-İş Öğretmenliği

Sahne Dekorları ve Kostümü

Sahne Sanatları

Sahne Tasarımı

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

Saksafon

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu

Seramik

Seramik ve Cam

Seramik ve Cam Tasarımı

Ses Eğitimi

Şan

Takı Teknolojisi ve Tasarımı

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Temel Bilimler

Tezhip

Tezhip (Süsleme)

Tiyatro

Tiyatro (Oyunculuk)

Trombon

Trompet

Türk Din Musikisi

Türk Halk Müziği

Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi

Türk Halk Müziği Ses Eğitimi

Türk Halk Oyunları

Türk Musikisi

Türk Müziği

Türk Müziği Temel Bilimler

Türk Sanat Müziği

Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi

Türk Sanat Müziği Temel Bilimler

Üfleme ve Vurma Çalgılar

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Viyola

Viyolonsel

Vurmalı Çalgılar

Yaylı Çalgılar

Yaylı Çalgılar Yapımı