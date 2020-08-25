Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı: MEB eş durumu tayin sonuçları açıklandı…

MEB, mazerete bağlı tayin sonuçlarını açıkladı! Öğretmenler, il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri yapacak öğretmenler ilişik kesme işlemlerini ise 25 Ağustos tarihinden itibaren yapılabilecek. İşte özür grubu atama sonuç sorgulama ekranı…

09:29 -
Haberler Eğitim
Özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı: MEB eş durumu tayin sonuçları açıklandı…

Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna bağlı öğretmenler, mazerete bağlı atamalar için geçtiğimiz günlerde tercihlerini tamamlamıştı. MEB, özür grubu atama sonuçlarını dün erişime açtı. Öğretmenler, bugün itibariyle bağlı oldukları okullardan ilişiğini kesmeye başlayacak.

ÖZÜR GRUBU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 24 Ağustos 2020'de ilan edildi. Sonuçlar, ‘personel.meb.gov.tr’ adresinden öğrenilebiliyor.

MEBBİS ÖZÜR GRUBU TAYİN SONUÇLARI

E DEVLET TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ BAŞLADI

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 25 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yapılabilecek.

aile meb Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more