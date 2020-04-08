Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel ilanı yayımlandı! İşte başvuru koşulları…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel ilanına göre hemşire, biyolog, sağlık teknikeri ve fizyoterapist alımı yapılacak. İşte başvuru şartları…

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

5-Erkek adaylar için askerlik şartı aranmamaktadır.

6- 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

9- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu EDevlet çıktısı)

2- Tecrübe istenen alanlar için çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü,

3-Başvurulan unvanın aranılan nitelik kısmında yazan sertifika ve katılım belgeleri,

4- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvuru durumlarını takip edebileceklerdir. Başvurusunda eksiklik tespit edilenlere sisteme girmiş oldukları iletişim numarasına sms olarak bilgi gidecek olup başvurularını güncellemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDE YAPILACAK?

Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen

gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvuru durumlarını takip edebileceklerdir. Başvurusunda eksiklik tespit edilenlere sisteme girmiş oldukları iletişim numarasına sms olarak bilgi gidecek olup başvurularını güncellemeleri gerekmektedir.

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 KPSS (B) (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0258) 296 22 50 numaradan bilgi alınabilir.