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Paralar yine yollara saçılacak

Sayıştay’ın taşımalı eğitimle ilgili uyarısından MEB’in yeni bütçede de ders çıkarmadığı ortaya çıktı.

Güncellenme: 04:58, 06/11/2020
Haberler Eğitim
Paralar yine yollara saçılacak

MEB'in 146 milyar TL'lik bütçesinin 11.3 milyar TL'si yatırıma ayrıldı. Bakanlık, yatırım bütçesini yüzde 94 artırarak takdir toplasa da, taşımalı eğitime harcayacağı para 9 milyar 750 milyon TL’ye çıktı.

Türkiye'nin 2021 eğitim bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Merkezi bütçenin yüzde 15.7'si yani 211 milyar 993 milyon TL eğitime ayrıldı. Bu paranın 146 milyar 199 milyon TL'si MEB'e, 45 milyar 395 milyon TL'si YÖK'e, 643 milyon TL'si ÖSYM’ye, 19.3 milyon lirası da KYK' ya aktarılacak.



TAŞIMALI TAŞIMIYOR

Milli Eğitim'in 5.8 milyar TL olan yatırım bütçesi, 2021'de yüzde 94 artışla 11.3 milyar TL'ye çıkarıldı. Bu artış gururla anlatılsa da, bütçede taşımalı eğitimin maliyeti yatırıma yaklaştı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne 2020'de 9.9 milyar TL, 2021'de 10. 6 milyar TL ayrıldı.

MEB, köyden kente 1 milyon 156 bin öğrencinin taşınması için kendi bütçesinden 5.5 milyar TL ayırdı. Ayrıca ek olarak, Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan da taşımalı sisteme 2 milyar 950 milyon TL ile ve pansiyonlardaki 328 bin öğrenci için de 1.3 milyar TL ödenecek. Böylece, kapatılan 17 bin köy okulu açılamadığından 2021'de de taşımalı eğitim için 9 milyar 750 milyon TL daha harcanacak.

Yayınlanma Tarihi:06:00,
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