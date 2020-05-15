Paran yoksa sınav da yok!

2020 YKS başvurusunu ÖSYM’nin son kez açması için CİMER’e başvuran mağdurlardan Milli Sporcu İpek Sertel, “Cebimde 1 liram bile yoktu. Parasızlıktan giremiyorum” dedi.

Milli sporcu da mağdur

Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu Judocu İpek Sertel de parasızlık nedeniyle sınava başvuramadığı için CİMER ve ÖSYM’ye ek yerleştirme talebinde bulundu. Sertel, ”Türkiye'yi temsil etmek için 8 yaşından bu yana maçlara çıkıyorum. Okuldaki, derslerden geri kaldım. Milli sporcuyum ama sponsorum yok. Bir yerden para da almıyorum.”

Hastalık, yoksulluk ve teknik aksaklık nedeniyle YKS’ye girme şansını yitiren binlerce aday, CİMER ve ÖSYM’ye başvurdu. İlk başvuruyu parasızlıktan kaçıran birçok aday, corona virüsü salgını nedeniyle 19 Mart’taki geç başvuruda sınav ücretini online yaptı. ÖSYM’nin sisteminde sınav parası yatsa da, yatmamış görünen çok sayıda aday da mağdur oldu.

Ombudsman uyarmıştı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 6 ay önce ÖSYM’yi sınav ücretlerinin yüksekliği konusunda uyarmıştı. Sosyal devlet ilkesi gereği işsiz gençlerle, öğrencilere sınav ücretlerinde indirim yapılması da önerilmişti.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bu uyarıya kurumun kesinlikle kâr amacı gütmediği karşılığını vermişti.

SINAV ÜCRETİ 120 TL

Üniversite sınavında TYT için başvuru 70 TL, geç başvuru yapılırsa 105 TL ücret ödeniyor. Adaylar ayrıca AYT ve YDS için de 140 TL ödüyor. YKS' nin birinci basamağı TYT ve ikinci basamağı AYT' ye girecek bir adayın 210 TL ödeme yapması gerekiyordu.

ÖSYM SÜRE VERMİŞTİ

ÖSYM, 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında YKS başvurularını aldı. Ekonomik, hastalık veya başvuru süresini kaçırma gibi nedenlerle sınava başvurmayanlar için de 18-19 Mart'ta bir günlüğüne ‘geç başvuru' hakkı vermişti.

Çalışıp okuyacaktı

“Hataylı, 20 yaşında bir kız çocuğuyum. 6 kardeşiz, babam işsiz. Dershaneye de parasızlıktan gidemedim. Bir üniversitede güvenlikçi oldum. Aldığım 200-300 lirayı anneme yolladım. ÖSYM başvuruyu açtığında, cebimde 1 TL bile yoktu. Sınava başvuramadım. Parayı tam buldum, başvurular bitti. Covit 19'dan dolayı işten de attılar.”

Hayali öğretmenlik

“Bu sınav için için çok emek harcadım. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'ne girip, beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Türkiye’ye çok iyi sporcular yetiştirmeyi hayal ediyorum.”