Parası olan puanı olanla aynı bölümde okuyabilecek

Türkiye’deki bu yıl açılan 3 vakıf üniversitesiyle tüm üniversitelerin sayısı 203’e vakıf üniversitelerinin sayısı da 81’e çıktı. Vakıf üniversiteleri sayısal olarak artarken, kontenjanları ve öğrenim ücretleri de arttı.

“PARASI OLAN OKUYACAK

YÖK üniversitelerde niteliğini düşürmemek için sıralamalarda; Tıpta ilk 50 bin, diş hekimliğinde 80 bin, Eczacılıkta 100 bin, Hukukta 125 bin, mimarlıkta 250 bin, mühendislikte ve öğretmenlikte 300 bin sınırı getirdi. Bu sınırlama dolaylı olarak vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerini de tetikledi.

Sıralama sınırları mesleklerin yetkinliği için pozitif ama yine de devlet üniversiteleri ile vakıf üniversiteleri arasında aynı bölümü kazanan adaylar arasında on binlerce aday farkı var. Tek bir doğru soruyla üniversiteye yerleşirken 25 bin kişinin elendiği düşünüldüğünde, parası olanlar ayrıcalıklı konuma yükseldi.

İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hacettepe Tıp Fakültesi gibi yüzde 1’lik dilimle yani ilk 5 bindekilerin ancak girildiği Türkiye’nin en iyi tıp fakültelerindeki öğrenciler ile vakıf üniversitelerinde sıralamada ilk 50 bine girmeyi başaranlar da tıp diploması alacak.

EN ÇOK KONTENJAN SAĞLIKTA

Kontenjanlara baktığı mızda devlet üniversitelerinde örgün eğitimde 2019’a göre ciddi bir artış yok. Vakıf üniversitelerinin ise kontenjanları yükseldi. Oransal devlet ve vakıflarda toplam 921 öğrenci sayısı ve yüzde 13.5’le en çok Diş Hekimliği bölümü nün kontenjanı arttı.

Aday sayısı olarak en çok artışı 1050 aday ve yüzde 6,8’le tıpta oldu. Tıp fakülteleri nin 2020 Kontenjanı 16 bin 448’e, Diş Hekimliğinin 7 bin 752 öğrenciye çıktı.