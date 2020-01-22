POMEM 26. dönem sonuçları açıklandı mı? POMEM başvuru sonuçları için heyecan dorukta!

POMEM 26. dönem başvuruları sona erdi ve şimdi POMEM sonuçları için gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, POMEM 7 bin polis alımı hakkında merak edilen detaylar…

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sonuçları henüz açıklanmadı ve açıklanma tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.