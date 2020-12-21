POMEM 27. dönem polis alımı başvuruları için son gün

Her yıl bünyesine binlerce polis adayı ekleyen POMEM 27. Dönem alımları için başvuru süreci başladı. Toplam 8 bin öğrenci alımı yapılacak olan POMEM başvurusu 21 Aralık tarihinde sona erecek.

POMEM BAŞVURU SAYFASI

POMEM BAŞVURUSU SONA ERİYOR

Ön başvurular 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığına ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek.

KPSS ŞARTI ARANACAK

01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olan adayların başvuru yapabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Adaylarda ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60,00 ve üzeri puan; şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48,00 ve üzeri puan, önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65,00 ve üzeri puan; şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden en az 52,00 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranacak. Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava ilişkin giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek.” DHA