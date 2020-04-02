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POMEM sonuçları için heyecanlandıran açıklama! 26.Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri her yıl bünyesine binlerce polis adayı ekliyor. 26. Dönem olarak toplam 7 bin aday asıl olarak alınacak. POMEM sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı sonuç tarihini duyurmadı ancak sonuçların ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.

13:49 -
Haberler Eğitim
POMEM sonuçları için heyecanlandıran açıklama! 26.Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

POMEM 26. dönem başvuruları sona erdi ve şimdi POMEM sonuçları için gözler sonuç ekranına çevrildi. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle sonuçlarının açıklanması da gecikti. Peki, 26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yapılacak polis adayı alımlarına ilişkin sınav sonuçlarının 10-15 gün içerisinde açıklanacağını bildirdi.

Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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