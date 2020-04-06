ÖSYM sonuçları açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama…

Sağlık Bakanlığı’nın alacağı 18 bin personel için heyecanlı başvuru süreci geçtiğimiz günlerde sona ermişti ve sonuçlar ÖSYM tarafından açıklandı. Toplam 179 bin 373 kişinin tercih yaptığı KPSS 2020/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sürecinde 17 bin 991 adayın yerleştirmesi yapıldı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkındaki sayısal bilgilere göre 179 bin 373 kişi tercih yaptı. 18 bin kişilik kadroya yerleşen kişi sayısı 17 bin 991 oldu. Lisans düzeyindeki 9 kişilik kadro ise boş kaldı.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI