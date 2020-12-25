Sağlık Bilimleri Üniversitesi 242 öğretim üyesi alacak

Üniversitenin Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Trabzon, Antalya ve Kayseri illerindeki birimlere alınacak doçent kadroları için başvurular bugün (25 Aralık) başlayacak olup yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL İLANI

Doçent kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların Başvuru Formuna, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi (Noter tasdikli) ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını veyayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya taşınabilir belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Diğer açıklamalar ve önemli hususlar

– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

– Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Rektörlüğümüz ve İlgili Birimlerimizce oluşturulacak “Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından ön incelemeye alınacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

– Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.

– Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

– İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

NOT: – Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.