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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, profesör, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına ilgili yönetmeliğin hükümlerince toplam 407 akademik personel alacak.

Güncellenme: 14:23, 15/12/2020
Haberler Eğitim
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel ilanına başvuruları 15-29 Aralık tarihlerinde yapılacak. İşte başvuru şartları…

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan akademik personel ilanı açıklaması şu şekilde;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının  Belirlenmesine  ve  Kullanılmasına  İlişkin  Yönetmelik  hükümleri,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği,  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör  kadrosu  daimi  statüde  olup,  başvuracak  adayların  “Başlıca  Araştırma  Eserini”  belirttiği  başvuru  formunu,  özgeçmişlerini,  noter  tasdikli Doçentlik  belgesi  ile  başvuru  formunda  istenen  diğer  belgelere  bilimsel  çalışmalarını  ve  yayınlarını  kapsayan  6  (Altı)  adet  CD  veya  Taşınabilir  Belleği (USB)  ekleyerek  hazırladıkları  dosya  ile  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde  Rektörlük  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu, özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgesi ile başvuru formunda istenen diğer  belgelere  bilimsel  çalışmalarını  ve  yayınlarını  kapsayan  4 (Dört)  adet  CD  veya  Taşınabilir  Belleği  (USB)  ekleyerek  hazırladıkları  dosya  ile  ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; diğer kadrolar için ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim  Görevlisi  ve  Araştırma  Görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adayların  ALES’ten  en  az  70,  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Ön değerlendirme ve nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun  hesaplanmasında  kullanılacak  4'lük  ve  5'lik  not  sistemlerinin  100'lük  not  sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az, tezli yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir. Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaftır. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili birime başvuru formunda istenen belgeler ile şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

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