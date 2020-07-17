Şampiyon rekoru kırıldı: Kızlar daha başarılı

MEB 2020 LGS Eğitim Analiz Değerlendirme Raporu'nu yayınladı. Buna göre; sınava bu yıl yüzde 43 artışla 1 milyon 472 bin 88 öğrenci girdi. 8'inci sınıfların yüzde 12'si LGS'ye girmedi.

KIZLAR BAŞARILI

500 puan üzerinden Türkiye sınav puan ortalaması 286.3 oldu. Matematikte, erkek öğrenciler 4.92 doğru cevap ortalamasıyla, 4.82 olan kız öğrencileri geçti. Türkçe'de kız öğrenciler 10.77 doğru cevapla, 9.25 olan erkek öğrencileri geçti.

Matematik alt testinde öğrencilerin yüzde 76.14'ü sınavda 0 ile 6 soru çözebildi. Matematik ham puan Türkiye ortalaması 2.55'e geriledi. Matematik hariç tüm testlerde kız öğrenciler daha başarılı oldu. Annesi ilkokul mezunu olanların sınav puanı ortalaması 267.6, lisansüstü olanların ise 387.6 puan oldu.

Annelerin eğitim farkı, adaylar arasında 120 puanlık fark oluşturdu. Babası ilkokul mezunu olanlar ortalama 261.6 puan alırken, lisansüstü olanlar ortalama 382.6 puan aldı. Ebeveynleri eğitimli öğrencilerin, sınav başarısı arttı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 23 BİRİNCİ ÇIKARDI

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “2020 LGS’de 23 öğrencimiz tüm soruları doğru cevaplayarak, büyük bir başarı elde etti. Öğrencilerimizle, gurur duyduk” dedi.

FEN HARİÇ DOĞRU CEVAPLAR DÜŞTÜ

– Fen Bilgisi'nde geçen yıl 9,97 alan doğru cevap sayısı 10,21’e çıktı.

– Türkçe’de geçen yıl 11,75 olan doğru cevap sayısı 10’a düştü.

– Matematik’te geçen yıl 5,09 olan doğru cevap sayısı 4.89’a indi.

– Yabancı Dil'den geçen yıl 4,65 olan doğru cevap sayısı 3.53’e indi.

– İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’te geçen yıl 6.88 olan doğru cevaplar 5.5’e indi.

İŞTE 2020 LGS ŞAMPİYONLARI

1 – İstanbul: Sude Yılmaz

Kendimle yarıştım kazandım

Sınava, planlı ve düzenli çalıştım.6 yıldır Bahçeşehir Koleji'ndeyim. Zorlandığım soruların üzerine gittik. Pandeminin başından itibaren online derslerini düzenli takip ettim. Sürekli çalışmasam da, düzenli çalıştım. Pandemi öncesinde haftada üç gün voleybola bile gidiyordum. Sınavda, stres yapmadım. Kendimden başka kimseyle yarışmadım.

2 – Elazığ: Ahmet Gümüş

Depremden şampiyon çıktı

Sınava, Elazığ Depremi ve pandemi gibi oldukça zorlu bir süreçte hazırlandım. Babam doktor olduğu için göremiyordum.

Çok özlüyordum ama moralimi bozmadan sınava odaklandım. Dersi derste dinleyerek, öğrendim. Çok tekrar yapmama gerek kalmadı. Uzaktan eğitim sürecinde de okulum ve öğretmenlerimin desteği başarıyı getirdi.

3 – Malatya: Yıldırım Gözaydın

Doktor aileye şampiyonluk müjdesi

Annem-babam doktor olduğu için pandemi döneminde ben evde, onlar hep hastanedeydi. Uzaktan eğitimde, okulumdaki MetodBox yani kişiye özgü eğitim sistemiyle sınava hazırlandım. Sağlıklı beslenerek, düzenli uyku ve bol soru çözerek hazırlanmıştım. Motivasyonumu bozmamak için elimden geleni yaptım. Özel Alman Lisesini tercih edebilirim.

4 – Antalya: Kerem Babaoğlu

Çok çalıştım karşılığını aldım

9 yıldır Bahçeşehir Koleji Alanya Kampüsünde eğitim alıyorum. Birincilik derecesi ile gurur duydum. Şu anda çok sevinçliyim. Çok çalıştım ve karşılığını da aldım. Okulda aldığım eğitim beni sosyal ve akademik anlamda çok ileri taşıdı. Başarımı, sürekli değil bilinçli ders çalışıp, dersi derste öğrenerek elde ettim. Okuluma, aileme ve öğretmenlerime minnettarım.