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Selçuk Üniversitesi’nden flaş corona kararı

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı pandemi dönemi nedeniyle değişen şartları göz önünde bulundurarak 2020–2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi eğitiminin online yapılacağını duyurdu.

Müslüm EVCİ / Konya
17:20 -
Haberler Eğitim
Selçuk Üniversitesi’nden flaş corona kararı

Okulların açılmasına ilişkin tartışmalar devam ederken Konya Selçuk Üniversitesi tarafından flaş bir karar alındı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi eğitiminin online yapılacağını duyurdu.

Selçuk Üniversite Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Fakülte Kurulu 12.08.2020 tarihli 2020/010 no’lu Kararı'na göre; pandemi dönemi nedeniyle değişen şartlar göz önüne alınarak, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi eğitimin tamamının online olacak şekilde, pratik-uygulama eğitimlerinin ve sınavların 2020-2021 bahar dönemine kaydırılması ile ilgili Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu’nun çalışma yapmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

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Son güncelleme: 17:30 14.08.2020
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