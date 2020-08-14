Selçuk Üniversitesi’nden flaş corona kararı

Okulların açılmasına ilişkin tartışmalar devam ederken Konya Selçuk Üniversitesi tarafından flaş bir karar alındı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi eğitiminin online yapılacağını duyurdu.

Selçuk Üniversite Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Fakülte Kurulu 12.08.2020 tarihli 2020/010 no’lu Kararı'na göre; pandemi dönemi nedeniyle değişen şartlar göz önüne alınarak, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi eğitimin tamamının online olacak şekilde, pratik-uygulama eğitimlerinin ve sınavların 2020-2021 bahar dönemine kaydırılması ile ilgili Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu’nun çalışma yapmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.