YDS giriş belgesi yayınlandı! Sınav yeri nasıl öğrenilir?

Genellikle akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı YDS, 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. ÖSYM sınava girecek adaylara YDS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu.
YDS NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak.
YDS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
ÖSYM sınava katılacak adaylara saat uyarısında bulunarak; “27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YDS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.” dedi.