Sınav kursları evlere taşındı

MEB, virüs nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda fiziki eğitime ara verdi. Uzaktan eğitim, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden 23 Mart'ta başlıyor. 20-21 Haziran'da 2, 5 milyon adayın gireceği Yükseköğretime Kabul Sınavı (YKS) ve 7 Haziran'da 1.7 milyon adayın gireceği Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) akıbeti

ise belirsizliğini koruyor.

SINAV BASKISI ARTTI

Bakanlık, EBA'ya sınava girecek öğrenciler için binlerce sorudan oluşan soru bankası ve konu anlatımlarını yükledi. Adaylar, istediği test sorularına ulaşabiliyor. Sorularda zorlanan öğrenciler için ders anlatımlı videolar ile örnek soru çözümleri sisteme yüklendi. Türkiye'de virüs vaka sayısının artışıyla psikolojisi de olumsuz etkilenen adaylar, sınavların iptalini istiyor.

KÜTÜPHANE DE YASAK

Açık Lise sınavları ile Motorlu Taşıt Sürücü Kursu sınavlarının iptali, YKS ve LGS iptal beklentisini de arttırdı. Öte yandan okullar eğitime kapatılsa da, bazı sınava hazırlık kurslarının, kütüphanelerde ders yapma kararı aldığı öğrenildi. Öğretmen gözetiminde yapılması planlanan kurslar, MEB'in kütüphaneleri de yasaklamasıyla durduruldu.

TELAFİ EĞİTİM TEMİNATI

Kurslar, idari personel olarak açık oldukları bilgisini öğrencilerine duyurdu. Tüm derslerin yüz yüze telafisinin de yapılacağı teminatı verildi. Kursların virüs tehlikesi geçse de, yasak kalktığında öğrencileri bir sıra dolu, bir sıra boş bırakarak 1'er metre mesafeyle oturtmayı planladıkları kaydedildi. Öte yandan okullar ve kursların kapatılmasından sonra küçük gruplar halinde evlerin küçük dershanelere dönüştürüldüğü bildiriliyor.

CORANA ATLATILIR SINAV VİRÜSÜ ZOR

Eğitimci Aladdin Dinçer; “MEB'in uzaktan eğitimi pozitif. Ancak, bu eğitim iyi niyetten öteye geçmez. Baharda okulda tutulamayan öğrencilerin bir de virüs korkusuyla televizyon başında ders dinlemesi çok zor. Öğrenciler, hayatlarının dönüm noktası LGS ve YKS sınavının belirsizliğinden çok gerildiler. Sınav yapılsa da, ertelense de bu eğitim yılı tüm öğrenciler için maalesef kayıp bir yıldır. En büyük virüs, çocuklarımızın enerjisini çalan, rekabete ve yarışa dönüşmüş sınav sisteminin kendisidir. Koronavirüs salgını atlatılır ama sınav virüsünün tedavisi çok zor ve uzun yıllar alacak”

ÖSYM 9 SINAVI ERTELEDİ

– 29 Mart’taki MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı 3 Mayıs’a

– 4 Nisan’daki Diyanet Mesleki Sınavı 3 Ekim’e

– 12 Nisan’daki Yabancı Dil Sınavı 17 Mayıs’a

– 18 Nisan'daki Elektronik Yabancı Dil Sınavı 2 Mayıs’a

– 19 Nisan’daki Elektronik Yabancı Dil Sınavı 16 Mayıs’a

– 26 Nisan’daki Engelli Kamu Personeli Sınavı 20 Eylül'e

– 2020-ALES-1 Sınavı 10 Mayıs'a

– İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı 29 Ağustos’a

– 2020-ALES-2 16 Ağustos’a alındı

1 – Uzaktan eğitim ne?

Zaman ve yerden bağımsız, okula gitmeden, bilgisayar veya televizyonla sanal ortamda canlı görüntülü, sesli olarak ders işlenebilen, derslerin tekrar izlenildiği, teknolojik eğitim sistemi.

2 – EBA nedir?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) öğrenci, öğretmen ve veli için ders ve bilgilendirme içerikleri sisteme yüklenildi. Soru bankası, konu anlatımı yüklendi. EBA mobil de takibe açık.

3 – Nasıl yararlanılacak?

18 milyon öğrenciye açık sisteme, bilgisayardan şifreyle girilebilir. Bilgisayarı olmayanlar, televizyondan dersleri izleyebilir. İlk dersi pazartesi günü Ziya Selçuk verecek.

MERKEZ SİSTEMİ SINAV AJANDASI

– 20 Haziran YKS 2.5 milyon aday

– 21 Haziran AYT 2 milyon aday

– 7 Haziran LGS 1.7 milyon aday