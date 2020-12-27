Sömestr tatili ne zaman başlıyor, karneler ne zaman verilecek?

Bu yıl ilk dönemi corona virüs salgını gölgesinde geçen eğitim öğretimde karne dönemi yaklaşıyor. MEB, okulların kapanacağı tarih 25 Ocak 2021 olarak açıkladı. Milyonlarca öğrenci karnelerin ardından yarı yıl tatiline çıkacak.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ

Bakanlığın aldığı karara göre; uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar uzatılırken 25 Ocak'ta başlayacak olan yarıyıl tatili üç hafta olacak.

İLKOKULLARDA SINAV OLMAYACAK

* İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.

* İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir.

* İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

KARNELER OKULLARDA VERİLECEK

* 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

YARI YIL TATİLİ ÜÇ HAFTA OLACAK

* 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.