Son dakika… Bakan Koca’dan LGS ve YKS açıklaması

Bilim Kurulu’nun sınav yapılacak saatler içinde sokağa çıkma da dahil önerilerinin olduğunu açıklayan Koca, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıldığını belirtti.

Koca YSK ve LGS sınavı ile ilgili şunları söyledi:

*Bedelli askerlikle ilgili onun devamından yana olundu, bu anlamda Bilim Kurulu’nun tedbirleri önermesi şeklinde yaklaşım oldu, 28 gün uygulaması devam etmiş olacak.

*Öğrencilerimizle ilgili hem LGS hem YKS ile ilgili şu dönemde sınavın olabildiğince güvenilir yapılması şeklinde Bilim Kurulu’nun önerisi oldu.

*Her türlü tedbirler alınması noktasında hem rehber yayınlandı hem ilgili birimlere hangi tedbirlerin alınması gerektiği hatırlatılmış oldu.

*Her iki sınav için Bilim Kurulu’nun özellikle sınava giriş saatleri başlangıç saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir bu sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere o saatlerle ilgili önerisi oldu.

*Sayın Cumhurbaşkanımızla bu öneriyi paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyla ilgili hasssasiyet gösterilmesi gerektiğini, sınav giriş ve çıkışların güvenli yapılmasının talimatını vermiş oldular.

*Hangi saatlerle ilgili olması gerektiğini, yanlarında iki kişi olması kaydıyla İçişleri Bakanlığımız bugün açıklama yapmış olurlar.