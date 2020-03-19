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Son dakika… Bakanlık milyonları ilgilendiren programı açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) dolayısıyla eğitime verilen arada yapılacak uzaktan eğitimle ilgili haftalık ders programını paylaştı.

Sozcu.com.tr
13:08 -
Haberler Eğitim
Son dakika… Bakanlık milyonları ilgilendiren programı açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitime verilen arada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek uzaktan eğitim ile ilgili ders programını açıkladı.

Derslerin pazartesi başlayacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk dersi de kendisi verecek. ‘EBA TV' kanalı adı altında yapılacak uzaktan eğitim programı kapsamında dersler sabah 09.00'da başlayacak ve 20 dakika sürecek.

İHA’nın haberine göre; dersleri kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için ‘EBA TV' de belirli saatlerde tekrarlar yapılacak.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim derslerine ilişkin bir video da yayınladı. Görüntüler içinde örnek derslerden görüntüler de yer alıyor.



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Son güncelleme: 13:28 19.03.2020
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