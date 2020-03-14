Son dakika… Bakan Selçuk’tan ailelere Corona çağrısı!

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de Corona virüsü vakalarının açıklanmasının ardından harekete geçen hükümet bütün okulların 16 Mart’ta tatil edilmesini kararlaştırmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tatil sonrası uygulanacak uzaktan eğitim programı kapsamında bir dizi açıklamada bulunmuştu.

Bakan Selçuk bu kez öğrenciler için değil aileler için uyarılarda bulundu. Selçuk, ailelere çocukları üzerinde travmaya neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları uyarısında bulundu.

Bakan Selçuk, Twitter’dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Çocuklarımızın mutlak suretle güvende olduklarını duymaya ihtiyaçları var. Biz öğrencilerimize, tedbir amacıyla eğitime ara verdiğimizi anlattık. Velilerimizden ricam virüsü, çocukta bir travmaya dönüşmeyecek şekilde gündemlerine almalarıdır.

Unutmayın sürekli virüsten bahsetmek, çocukların televizyon görüntülerini izlemesine olanak tanımak, bir panik duygusuyla süreci kontrol altında tutmaya çalışmak zarar verebilir.

Lütfen virüs hakkında konuşurken kısa ve açık konuşmaya, aldığımız tedbirleri virüs ekseninde değil genel temizlik kuralları çerçevesinde anlatmaya gayret edin ve konuşmalarınızla çocuğun kendisini güvende hissetmesini sağlayın.

Çocuğunuza sürecin devletimizin kontrolünde olduğunu, bizlerin gerekli hijyeni sağlayıp, tedbirleri yerine getirdiğimiz sürece güvende olduğumuzu belirtin. Çocuklar duydukları bilgilerle korkular geliştirebilirler. Lütfen çocukların duygularını ifade etmelerine olanak tanıyın.